Сьогоднішня ціна TweetDM (TWEETDM)

Поточна ціна TweetDM (TWEETDM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 804,83K USD. Ціна TWEETDM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TweetDM:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TweetDM протягом дня — -27,54%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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