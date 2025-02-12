Сьогоднішня ціна TWEET (TWEET)

Поточна ціна TWEET (TWEET) сьогодні становить 0.0463481 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TWEET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TWEET:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50K USD

- зміна ціни TWEET протягом дня — -2.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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