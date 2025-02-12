Ціна TWEET (TWEET)
Поточна ціна TWEET (TWEET) сьогодні становить 0.0463481 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TWEET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TWEET:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.50K USD
- зміна ціни TWEET протягом дня — -2.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TWEET до USD становила $ -0.00137082255970461.
За останні 30 днів зміна ціни TWEET до USD становила $ -0.0367445465.
За останні 60 днів зміна ціни TWEET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TWEET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00137082255970461
|-2.87%
|30 днів
|$ -0.0367445465
|-79.27%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TWEET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-2.87%
-17.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).
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