Ціна Tuzki (TUZKI)
Поточна ціна Tuzki (TUZKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUZKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tuzki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40K USD
- зміна ціни Tuzki протягом дня — +3.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tuzki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tuzki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tuzki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tuzki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.41%
|30 днів
|$ 0
|-51.78%
|60 днів
|$ 0
|-68.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tuzki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+3.41%
-28.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tuzki - The Chinese Pepe. The most widely used sticker in China with over 20 million uses a day.
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