Сьогоднішня ціна Tuzki (TUZKI)

Поточна ціна Tuzki (TUZKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUZKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tuzki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40K USD

- зміна ціни Tuzki протягом дня — +3.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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