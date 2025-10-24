Інформація щодо ціни TUTUT COIN (TUTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00022716 $ 0,00022716 $ 0,00022716 Мін. за 24 год $ 0,00023695 $ 0,00023695 $ 0,00023695 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00022716$ 0,00022716 $ 0,00022716 Макс. за 24 год $ 0,00023695$ 0,00023695 $ 0,00023695 Рекордний максимум $ 0,00032973$ 0,00032973 $ 0,00032973 Найнижча ціна $ 0,00021774$ 0,00021774 $ 0,00021774 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +3,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,52% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,52%

Актуальна ціна TUTUT COIN (TUTC) становить $0,00023514. За останні 24 години TUTC торгувався між мінімумом у $ 0,00022716 і максимумом у $ 0,00023695, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TUTC становить $ 0,00032973, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021774.

Що стосується короткострокових результатів, то TUTC змінився на -0,13% за останню годину, +3,51% за 24 години та на +0,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TUTUT COIN (TUTC)

Ринкова капіталізація $ 235,14K$ 235,14K $ 235,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 235,14K$ 235,14K $ 235,14K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 980 288,876107 999 980 288,876107 999 980 288,876107

Поточна ринкова капіталізація TUTUT COIN — $ 235,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TUTC — 999,98M, зі загальною пропозицією 999980288.876107. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 235,14K.