Актуальна ціна TUTUT COIN сьогодні становить 0,00023514 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TUTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TUTC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TUTUT COIN сьогодні становить 0,00023514 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TUTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TUTC на MEXC вже зараз.

Докладніше про TUTC

Інформація про ціну TUTC

Офіційний вебсайт TUTC

Токеноміка TUTC

Прогноз ціни TUTC

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип TUTUT COIN

Ціна TUTUT COIN (TUTC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TUTC до USD:

$0,00023535
$0,00023535$0,00023535
+3,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни TUTUT COIN (TUTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:35:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TUTUT COIN (TUTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00022716
$ 0,00022716$ 0,00022716
Мін. за 24 год
$ 0,00023695
$ 0,00023695$ 0,00023695
Макс. за 24 год

$ 0,00022716
$ 0,00022716$ 0,00022716

$ 0,00023695
$ 0,00023695$ 0,00023695

$ 0,00032973
$ 0,00032973$ 0,00032973

$ 0,00021774
$ 0,00021774$ 0,00021774

-0,13%

+3,51%

+0,52%

+0,52%

Актуальна ціна TUTUT COIN (TUTC) становить $0,00023514. За останні 24 години TUTC торгувався між мінімумом у $ 0,00022716 і максимумом у $ 0,00023695, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TUTC становить $ 0,00032973, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00021774.

Що стосується короткострокових результатів, то TUTC змінився на -0,13% за останню годину, +3,51% за 24 години та на +0,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TUTUT COIN (TUTC)

$ 235,14K
$ 235,14K$ 235,14K

--
----

$ 235,14K
$ 235,14K$ 235,14K

999,98M
999,98M 999,98M

999 980 288,876107
999 980 288,876107 999 980 288,876107

Поточна ринкова капіталізація TUTUT COIN — $ 235,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TUTC — 999,98M, зі загальною пропозицією 999980288.876107. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 235,14K.

Історія ціни TUTUT COIN (TUTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TUTUT COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TUTUT COIN до USD становила $ -0,0000316550.
За останні 60 днів зміна ціни TUTUT COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TUTUT COIN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,51%
30 днів$ -0,0000316550-13,46%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке TUTUT COIN (TUTC)

TUTUT is an innovative cryptocurrency designed to facilitate secure, fast, and decentralized transactions on the blockchain. Leveraging cutting-edge technology,

Tutut Coin is a next-generation digital currency built on the Solana blockchain, designed to facilitate fast, low-cost, and secure transactions for payments and remittances. Our mission is to provide a seamless financial experience for users worldwide.

Problem Statement​ Traditional payment and remittance systems are slow, expensive, and centralized. High transaction fees and long processing times make international money transfers inefficient. Tutut Coin aims to solve these issues by leveraging blockchain technology to provide an instant, low-fee, and decentralized alternative.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс TUTUT COIN (TUTC)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни TUTUT COIN (USD)

Скільки коштуватиме TUTUT COIN (TUTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TUTUT COIN (TUTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TUTUT COIN.

Перегляньте прогноз ціни TUTUT COIN вже зараз!

TUTC до місцевих валют

Токеноміка TUTUT COIN (TUTC)

Розуміння токеноміки TUTUT COIN (TUTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TUTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про TUTUT COIN (TUTC)

Скільки сьогодні коштує TUTUT COIN (TUTC)?
Актуальна ціна TUTC у USD становить 0,00023514 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TUTC до USD?
Поточна ціна TUTC до USD — $ 0,00023514. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TUTUT COIN?
Ринкова капіталізація TUTC — $ 235,14K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TUTC?
Циркуляційна пропозиція TUTC — 999,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TUTC?
TUTC досяг історичної максимальної ціни у 0,00032973 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TUTC?
Історична мінімальна ціна TUTC становила 0,00021774 USD.
Який обсяг торгівлі TUTC?
Актуальний обсяг торгівлі TUTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TUTC цього року?
TUTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TUTC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:35:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TUTUT COIN (TUTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 203,54
$111 203,54$111 203,54

+1,17%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 968,13
$3 968,13$3 968,13

+2,35%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,17007
$0,17007$0,17007

+10,96%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,95
$192,95$192,95

+1,01%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,3476
$19,3476$19,3476

+25,47%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 968,13
$3 968,13$3 968,13

+2,35%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 203,54
$111 203,54$111 203,54

+1,17%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,95
$192,95$192,95

+1,01%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4407
$2,4407$2,4407

+1,32%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 132,95
$1 132,95$1 132,95

+0,26%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6186
$0,6186$0,6186

+518,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000807
$0,00000807$0,00000807

+353,37%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,64
$52,64$52,64

+113,63%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02027
$0,02027$0,02027

+102,70%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5709
$0,5709$0,5709

+90,30%