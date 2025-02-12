Ціна Tutorial (TUT)
Поточна ціна Tutorial (TUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tutorial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 453.99K USD
- зміна ціни Tutorial протягом дня — -54.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tutorial до USD становила $ -0.000629003603171466.
За останні 30 днів зміна ціни Tutorial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tutorial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tutorial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000629003603171466
|-54.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tutorial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.89%
-54.58%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tutorial is a token from a dev who made a tutorial on how to launch token on BNB chain 10 month ago, the OG Tutorial token was on testnet, so he decided to launch it on mainnet as a meme. The purpose of the project is to promote building on bsc and making useful education content. The project was originally created on four.meme and liquidity was transferred to pancakeswap as bonding curve criteria was met.
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