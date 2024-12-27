Ціна Tutellus (TUT)
Поточна ціна Tutellus (TUT) сьогодні становить 0.02090004 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна TUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tutellus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84 USD
- зміна ціни Tutellus протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 89.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tutellus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tutellus до USD становила $ -0.0033949105.
За останні 60 днів зміна ціни Tutellus до USD становила $ +0.0111842927.
За останні 90 днів зміна ціни Tutellus до USD становила $ +0.009346274518064851.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.19%
|30 днів
|$ -0.0033949105
|-16.24%
|60 днів
|$ +0.0111842927
|+53.51%
|90 днів
|$ +0.009346274518064851
|+80.89%
Останній аналіз цін Tutellus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.19%
+1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tutellus (TUT) is already working online educational collaborative platform in the Spanish-speaking world. With +1.8 million users from 160 countries, +180,000 video courses and the professional crypto content worldwide (Bootcamps and Courses). The TUT is a utility token created in the Polygon network by Tutellus. The TUT is being used by users who want to interact with Tutellus' product & services. Also, users can spend token to interact with any other Educational institution that uses Tutellus's technology to empower their students. Moreover, people can buy (getting always 10% discount over fiat), access to different products (only accesible staking TUT tokens) or hiring other kind of services (only with tokens).
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