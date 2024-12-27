Сьогоднішня ціна Tutellus (TUT)

Поточна ціна Tutellus (TUT) сьогодні становить 0.02090004 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна TUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tutellus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84 USD

- зміна ціни Tutellus протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 89.84M USD

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