Ціна Tuske (TSK)
Поточна ціна Tuske (TSK) сьогодні становить 0.00182437 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TSK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tuske:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.09 USD
- зміна ціни Tuske протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tuske до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tuske до USD становила $ -0.0007637469.
За останні 60 днів зміна ціни Tuske до USD становила $ -0.0007028452.
За останні 90 днів зміна ціни Tuske до USD становила $ -0.0036417882737047625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007637469
|-41.86%
|60 днів
|$ -0.0007028452
|-38.52%
|90 днів
|$ -0.0036417882737047625
|-66.62%
Останній аналіз цін Tuske: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tuske is a layer 1 POW blockchain focused on private and censorship-resistant transactions.In order to effectively resist ASIC in the long term, Tuske will dynamically adjust the algorithm regularly.The algorithm will be adjusted once a year, and will be decided by the community. Tuske is also the backbone of a decentralized exchange network we're developing.The decentralized exchange network uses Tuske's peer-to-peer network,all transaction are anonymous.Tuske mainnet coin is used as trading margin and transaction fee.
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