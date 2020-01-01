Токеноміка Tusima Network (TSM) Дізнайтеся ключову інформацію про Tusima Network (TSM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tusima Network (TSM) Tusima is a consumer payment network that supports any assets. Users can use cryptocurrencies to shop or pay bills with points. Tusima will connect real-world consumption scenarios with digital currency. Users can use any assets to consume globally through Tusima's services, while merchants can expand more consumption scenarios and acquire a massive global user base by using Tusima's efficient and low-cost on-chain settlement services. Офіційний вебсайт: https://www.tusima.network/ Купити TSM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tusima Network (TSM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tusima Network (TSM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 5,48M $ 5,48M $ 5,48M Історичний максимум: $ 0,00582821 $ 0,00582821 $ 0,00582821 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0005478 $ 0,0005478 $ 0,0005478 Дізнайтеся більше про ціну Tusima Network (TSM)

Токеноміка Tusima Network (TSM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tusima Network (TSM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TSM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TSM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TSM, досліджуйте ціну токена TSM в реальному часі!

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