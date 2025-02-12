Ціна TUSD yVault (YVTUSD)
Поточна ціна TUSD yVault (YVTUSD) сьогодні становить 1.053 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVTUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TUSD yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни TUSD yVault протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TUSD yVault до USD становила $ +0.00021527.
За останні 30 днів зміна ціни TUSD yVault до USD становила $ -0.0022273056.
За останні 60 днів зміна ціни TUSD yVault до USD становила $ -0.0075087324.
За останні 90 днів зміна ціни TUSD yVault до USD становила $ +0.0006537009298207.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021527
|+0.02%
|30 днів
|$ -0.0022273056
|-0.21%
|60 днів
|$ -0.0075087324
|-0.71%
|90 днів
|$ +0.0006537009298207
|+0.06%
Останній аналіз цін TUSD yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.02%
-0.52%
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