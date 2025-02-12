Сьогоднішня ціна TUSD yVault (YVTUSD)

Поточна ціна TUSD yVault (YVTUSD) сьогодні становить 1.053 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVTUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TUSD yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни TUSD yVault протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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