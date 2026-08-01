Яка зараз ціна TurtSat?

TurtSat торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.58% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як TURT порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.58% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо TURT перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як TurtSat виглядає у порівнянні з токенами категорії Ethereum Ecosystem,BRC-20,Inscriptions?

У сегменті Ethereum Ecosystem,BRC-20,Inscriptions TURT демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація TurtSat?

Ринкова капіталізація ₴9152661.69397051200000 розташовує TURT на #4659 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують TURT?

TurtSat згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку TURT?

З 613713018.9901599 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.