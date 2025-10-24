Інформація щодо ціни turn your penny into a house (PENNY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,22% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,98%

Актуальна ціна turn your penny into a house (PENNY) становить --. За останні 24 години PENNY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PENNY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PENNY змінився на -- за останню годину, +3,22% за 24 години та на +5,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо turn your penny into a house (PENNY)

Ринкова капіталізація $ 7,35K$ 7,35K $ 7,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,35K$ 7,35K $ 7,35K Циркуляційне постачання 999,54M 999,54M 999,54M Загальна пропозиція 999 538 331,657235 999 538 331,657235 999 538 331,657235

Поточна ринкова капіталізація turn your penny into a house — $ 7,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PENNY — 999,54M, зі загальною пропозицією 999538331.657235. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,35K.