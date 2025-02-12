Ціна Turing Network (TUR)
Поточна ціна Turing Network (TUR) сьогодні становить 0.00088358 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Turing Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.69 USD
- зміна ціни Turing Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Turing Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Turing Network до USD становила $ +0.0002451410.
За останні 60 днів зміна ціни Turing Network до USD становила $ -0.0004033736.
За останні 90 днів зміна ціни Turing Network до USD становила $ -0.000167414941729927.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0002451410
|+27.74%
|60 днів
|$ -0.0004033736
|-45.65%
|90 днів
|$ -0.000167414941729927
|-15.92%
Останній аналіз цін Turing Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+26.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OAK Network is a trailblazing layer-1 blockchain on a mission to become the 'Stripe for web3,' serving as the premier infrastructure for automated payments and decentralized finance (DeFi). The Turing Network Token is the native token of OAK’s parachain on Kusama, serving a versatile purpose within the network. It can be utilized to cover automation fees, protocol-related gas fees, participate in on-chain governance voting, and generate staking rewards by actively securing the network as either a collator or a delegator.
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