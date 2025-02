Що таке Turex ( TUR)

TUREX is a decentralized digital currency based on the Binance Smart Chain blockchain. The main task of TUREX is to develop various products using the token. Using TUREX products, you can make purchases or conduct business anywhere in the world.

