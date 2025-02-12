Сьогоднішня ціна TurboX (TBX)

Поточна ціна TurboX (TBX) сьогодні становить 0.626467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TurboX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 534.77 USD

- зміна ціни TurboX протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін TBX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TBX.