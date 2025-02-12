Ціна TurboX (TBX)
Поточна ціна TurboX (TBX) сьогодні становить 0.626467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TurboX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 534.77 USD
- зміна ціни TurboX протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TurboX до USD становила $ -0.0113887356348269.
За останні 30 днів зміна ціни TurboX до USD становила $ -0.1486884342.
За останні 60 днів зміна ціни TurboX до USD становила $ -0.2424722982.
За останні 90 днів зміна ціни TurboX до USD становила $ -0.3820495146128716.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0113887356348269
|-1.78%
|30 днів
|$ -0.1486884342
|-23.73%
|60 днів
|$ -0.2424722982
|-38.70%
|90 днів
|$ -0.3820495146128716
|-37.88%
Останній аналіз цін TurboX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-1.78%
+6.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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