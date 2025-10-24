Інформація щодо ціни TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,29% Зміна ціни (1 дн.) +3,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,37%

Актуальна ціна TurboUSD Unstablecoin (₸USD) становить --. За останні 24 години ₸USD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ₸USD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ₸USD змінився на -0,29% за останню годину, +3,54% за 24 години та на -3,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Ринкова капіталізація $ 349,21K$ 349,21K $ 349,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 545,41K$ 545,41K $ 545,41K Циркуляційне постачання 64,03B 64,03B 64,03B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TurboUSD Unstablecoin — $ 349,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ₸USD — 64,03B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 545,41K.