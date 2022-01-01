Токеноміка Turbos Finance (TURBOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Turbos Finance (TURBOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Turbos Finance (TURBOS) What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.turbos.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/view/az3ucbpz54v9zkp6 Купити TURBOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Turbos Finance (TURBOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Turbos Finance (TURBOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Загальна пропозиція: $ 3.70B $ 3.70B $ 3.70B Циркуляційна пропозиція: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (повністю розведена вартість): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Історичний максимум: $ 0.00726967 $ 0.00726967 $ 0.00726967 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00123246 $ 0.00123246 $ 0.00123246 Дізнайтеся більше про ціну Turbos Finance (TURBOS)

Токеноміка Turbos Finance (TURBOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Turbos Finance (TURBOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TURBOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TURBOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TURBOS, досліджуйте ціну токена TURBOS в реальному часі!

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