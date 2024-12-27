Ціна Turbos Finance (TURBOS)
Поточна ціна Turbos Finance (TURBOS) сьогодні становить 0.00348823 USD з ринковою капіталізацією $ 6.50M USD. Ціна TURBOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Turbos Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 368.92K USD
- зміна ціни Turbos Finance протягом дня — -1.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.86B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Turbos Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Turbos Finance до USD становила $ -0.0001164332.
За останні 60 днів зміна ціни Turbos Finance до USD становила $ +0.0027207778.
За останні 90 днів зміна ціни Turbos Finance до USD становила $ +0.0009695763363187455.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.88%
|30 днів
|$ -0.0001164332
|-3.33%
|60 днів
|$ +0.0027207778
|+78.00%
|90 днів
|$ +0.0009695763363187455
|+38.50%
Останній аналіз цін Turbos Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.77%
-1.88%
-13.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
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