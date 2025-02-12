Ціна TurboMoon (TMOON)
Поточна ціна TurboMoon (TMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TurboMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.16 USD
- зміна ціни TurboMoon протягом дня — -8.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TurboMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TurboMoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TurboMoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TurboMoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.21%
|30 днів
|$ 0
|-3.08%
|60 днів
|$ 0
|-5.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TurboMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-8.21%
-4.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As a $TMOON holder you get a slice of every taxed swap sent directly to your TurboMoon stack. Working with Solanas innovative token 2022 standard, TurboMoon brings the old meta of meme tokens to the fore. 5% of all volume is reflected to holders.3% is added to our LP injections. 2% goes into marketing and growth.
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