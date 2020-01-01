Токеноміка Turbo ETH (TETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Turbo ETH (TETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Turbo ETH (TETH) Nucleus is the default yield provider for networks. Nucleus stands to revolutionize the way users interact with networks by removing the opportunity costs of exploring new ecosystems via embedding yield for all users at the network layer. Nucleus enables networks to create a new yield generating primitive at the base of a network’s ecosystem. Users are able to generate yield by default on a wide variety of assets by bridging supported assets to the network. These assets will allow users to earn more while exploring all of the unique applications in the network’s ecosystem. Nucleus's mission is to enable yield by default in every network in the crypto ecosystem to further empower the builders, users, and infrastructure within them. Офіційний вебсайт: https://www.nucleusearn.io/ Whitepaper: https://docs.nucleusearn.io/ Купити TETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Turbo ETH (TETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Turbo ETH (TETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 3.12K $ 3.12K $ 3.12K Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M Історичний максимум: $ 4,185.57 $ 4,185.57 $ 4,185.57 Історичний мінімум: $ 232.29 $ 232.29 $ 232.29 Поточна ціна: $ 2,618.11 $ 2,618.11 $ 2,618.11 Дізнайтеся більше про ціну Turbo ETH (TETH)

Токеноміка Turbo ETH (TETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Turbo ETH (TETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TETH, досліджуйте ціну токена TETH в реальному часі!

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