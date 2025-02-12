Ціна Turbo ETH (TETH)
Поточна ціна Turbo ETH (TETH) сьогодні становить 2,632.97 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Turbo ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17M USD
- зміна ціни Turbo ETH протягом дня — -4.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Turbo ETH до USD становила $ -114.814010617721.
За останні 30 днів зміна ціни Turbo ETH до USD становила $ -491.1352664160.
За останні 60 днів зміна ціни Turbo ETH до USD становила $ -850.2218213920.
За останні 90 днів зміна ціни Turbo ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -114.814010617721
|-4.17%
|30 днів
|$ -491.1352664160
|-18.65%
|60 днів
|$ -850.2218213920
|-32.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Turbo ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
-4.17%
-5.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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