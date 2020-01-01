Токеноміка Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Дізнайтеся ключову інформацію про Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture. Офіційний вебсайт: https://tungtung.fun/ Купити SAHUR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 87,46K $ 87,46K $ 87,46K Загальна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Циркуляційна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 87,46K $ 87,46K $ 87,46K Історичний максимум: $ 0,00094338 $ 0,00094338 $ 0,00094338 Історичний мінімум: $ 0,00008539 $ 0,00008539 $ 0,00008539 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Токеноміка Tung Tung Tung Sahur (SAHUR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAHUR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAHUR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAHUR, досліджуйте ціну токена SAHUR в реальному часі!

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