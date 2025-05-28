Ціна Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)
Поточна ціна Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 293,46K USD. Ціна SAHUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tung Tung Tung Sahur:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tung Tung Tung Sahur протягом дня — -15,11%
- циркуляційна пропозиція – 999,90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tung Tung Tung Sahur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tung Tung Tung Sahur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tung Tung Tung Sahur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tung Tung Tung Sahur до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15,11%
|30 днів
|$ 0
|-34,97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tung Tung Tung Sahur: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,95%
-15,11%
+28,62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.
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