Токеноміка tuki (TUKI) Дізнайтеся ключову інформацію про tuki (TUKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація tuki (TUKI) tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own. Офіційний вебсайт: https://www.tuki.meme/ Купити TUKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни tuki (TUKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена tuki (TUKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,02K $ 22,02K $ 22,02K Загальна пропозиція: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M Циркуляційна пропозиція: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 22,02K $ 22,02K $ 22,02K Історичний максимум: $ 0,00459213 $ 0,00459213 $ 0,00459213 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну tuki (TUKI)

Токеноміка tuki (TUKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки tuki (TUKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TUKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TUKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TUKI, досліджуйте ціну токена TUKI в реальному часі!

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