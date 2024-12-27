Сьогоднішня ціна tuki (TUKI)

Поточна ціна tuki (TUKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.46K USD. Ціна TUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tuki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 316.64 USD

- зміна ціни tuki протягом дня — -4.91%

- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD

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