Ціна tuki (TUKI)
Поточна ціна tuki (TUKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.46K USD. Ціна TUKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tuki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 316.64 USD
- зміна ціни tuki протягом дня — -4.91%
- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tuki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни tuki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни tuki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни tuki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.91%
|30 днів
|$ 0
|-89.46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін tuki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.61%
-4.91%
-6.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own.
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