Сьогоднішня ціна Tuition Coin (TUIT)

Поточна ціна Tuition Coin (TUIT) сьогодні становить 0.0027487 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tuition Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.11 USD

- зміна ціни Tuition Coin протягом дня — +2.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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