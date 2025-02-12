Ціна Tuition Coin (TUIT)
Поточна ціна Tuition Coin (TUIT) сьогодні становить 0.0027487 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tuition Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.11 USD
- зміна ціни Tuition Coin протягом дня — +2.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tuition Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tuition Coin до USD становила $ -0.0004002068.
За останні 60 днів зміна ціни Tuition Coin до USD становила $ -0.0014221639.
За останні 90 днів зміна ціни Tuition Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.68%
|30 днів
|$ -0.0004002068
|-14.55%
|60 днів
|$ -0.0014221639
|-51.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tuition Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+2.68%
-1.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TUIT is used to provide micro rewards and sponsorships to children on EdTech platforms. By offering rewards for academic achievements, TUIT motivates users, whether students, parents, or guardians, to take a more active role in the learning process. TUIT aims to support children in saving for future education expenses and college tuition. To achieve this, users of all our EdTech partners are required to vest until the children reach 18 years of age. This extended vesting period ensures the stability of the entire ecosystem.
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