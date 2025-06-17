Ціна Tuggin (TUGGIN)
Поточна ціна Tuggin (TUGGIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,25K USD. Ціна TUGGIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tuggin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Tuggin протягом дня — -11,92%
- циркуляційна пропозиція – 69,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tuggin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tuggin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tuggin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tuggin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11,92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tuggin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,05%
-11,92%
-81,79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A call to action for all ETH chads to channel their primal energy and start $TUGGIN it for the entire blockchain. Let the soy boys cry over the Trump and Elon beef. We'll use it as lube while we tug our shit to new ATHs and help return ETH to it's former glory! The $TUGGIN community thrives on memes, testosterone, and unstoppable bullish energy. This is not for the faint of heart. This is for those who wake up, load up the ETH chart, and ask themselves, “Am I tugging hard enough today?”
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Розуміння токеноміки Tuggin (TUGGIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TUGGIN зараз!
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