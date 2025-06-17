Сьогоднішня ціна Tuggin (TUGGIN)

Поточна ціна Tuggin (TUGGIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,25K USD. Ціна TUGGIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tuggin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Tuggin протягом дня — -11,92%

- циркуляційна пропозиція – 69,00B USD

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