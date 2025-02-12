Ціна TUCKER CARLSON (TUCKER)
Поточна ціна TUCKER CARLSON (TUCKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUCKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TUCKER CARLSON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.05 USD
- зміна ціни TUCKER CARLSON протягом дня — -6.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TUCKER CARLSON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TUCKER CARLSON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TUCKER CARLSON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TUCKER CARLSON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.73%
|30 днів
|$ 0
|-50.60%
|60 днів
|$ 0
|-50.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TUCKER CARLSON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-6.73%
-13.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TUCKER CARLSON is a coin inspired by America’s most-watched talk show host – Tucker Carlson. Since his departure from Fox News, Tucker has been America’s leading conservative voice in mainstream media. Launched in October 2023, $TUCKER is one of the first Tucker Carlson-inspired meme coins that aims to make Tucker more popular and help veterans. The token has a flat 1% tax to fund donations to the "Wounded Warrior" non-profit organization that treats disabled veterans from the US military. The project also has it's own NFT called "The Tucker Interviews" with 900 NFTs. The contract was written and audited by professional auditor, RugFreeCoins, and renounced.
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