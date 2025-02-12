Сьогоднішня ціна TUCKER CARLSON (TUCKER)

Поточна ціна TUCKER CARLSON (TUCKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUCKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TUCKER CARLSON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.05 USD

- зміна ціни TUCKER CARLSON протягом дня — -6.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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