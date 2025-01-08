Ціна Tucker (TUCKER)
Поточна ціна Tucker (TUCKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.52K USD. Ціна TUCKER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tucker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.99 USD
- зміна ціни Tucker протягом дня — -9.35%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tucker до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tucker до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tucker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tucker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.35%
|30 днів
|$ 0
|-23.24%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tucker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-9.35%
+1.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The First Dog Of Pnut's Freedom Farm About TUCKER Tucker is no ordinary dog—he is a fearless guardian and a true hero. When predators began targeting chickens and goats, Tucker stepped in to protect them. With unwavering courage and dedication, he keeps the farm's animals safe day and night. Known as the Peanut Freedom Farm Protector, Tucker’s presence brings peace and security to the farm. His story is one of strength, loyalty, and the remarkable bond between animals. Tucker isn’t just a protector—he’s a symbol of resilience and love. Tucker forever.
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