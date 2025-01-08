Сьогоднішня ціна Tucker (TUCKER)

Поточна ціна Tucker (TUCKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.52K USD. Ціна TUCKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tucker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.99 USD

- зміна ціни Tucker протягом дня — -9.35%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

Отримуйте оновлення цін TUCKER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TUCKER.