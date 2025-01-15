Ціна Tubbi (TUBBI)
Поточна ціна Tubbi (TUBBI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна TUBBI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tubbi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.79 USD
- зміна ціни Tubbi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tubbi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tubbi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tubbi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tubbi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін Tubbi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders.
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