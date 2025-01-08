Сьогоднішня ціна tub (TUB)

Поточна ціна tub (TUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.16K USD. Ціна TUB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності tub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.35 USD

- зміна ціни tub протягом дня — -5.11%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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