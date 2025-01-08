Ціна tub (TUB)
Поточна ціна tub (TUB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.16K USD. Ціна TUB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності tub:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.35 USD
- зміна ціни tub протягом дня — -5.11%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін TUB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TUB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни tub до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни tub до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни tub до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни tub до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.11%
|30 днів
|$ 0
|-40.76%
|60 днів
|$ 0
|-48.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін tub: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.11%
+0.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It’s all about toads and vibes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TUB до AUD
A$--
|1 TUB до GBP
￡--
|1 TUB до EUR
€--
|1 TUB до USD
$--
|1 TUB до MYR
RM--
|1 TUB до TRY
₺--
|1 TUB до JPY
¥--
|1 TUB до RUB
₽--
|1 TUB до INR
₹--
|1 TUB до IDR
Rp--
|1 TUB до PHP
₱--
|1 TUB до EGP
￡E.--
|1 TUB до BRL
R$--
|1 TUB до CAD
C$--
|1 TUB до BDT
৳--
|1 TUB до NGN
₦--
|1 TUB до UAH
₴--
|1 TUB до VES
Bs--
|1 TUB до PKR
Rs--
|1 TUB до KZT
₸--
|1 TUB до THB
฿--
|1 TUB до TWD
NT$--
|1 TUB до CHF
Fr--
|1 TUB до HKD
HK$--
|1 TUB до MAD
.د.م--