Інформація щодо ціни TTAJ (TTAJ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00433614 $ 0,00433614 $ 0,00433614 Мін. за 24 год $ 0,00447938 $ 0,00447938 $ 0,00447938 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00433614$ 0,00433614 $ 0,00433614 Макс. за 24 год $ 0,00447938$ 0,00447938 $ 0,00447938 Рекордний максимум $ 0,00996565$ 0,00996565 $ 0,00996565 Найнижча ціна $ 0,00272401$ 0,00272401 $ 0,00272401 Зміна ціни (за 1 год) -0,37% Зміна ціни (1 дн.) +1,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,99% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,99%

Актуальна ціна TTAJ (TTAJ) становить $0,00445292. За останні 24 години TTAJ торгувався між мінімумом у $ 0,00433614 і максимумом у $ 0,00447938, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TTAJ становить $ 0,00996565, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00272401.

Що стосується короткострокових результатів, то TTAJ змінився на -0,37% за останню годину, +1,34% за 24 години та на +1,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TTAJ (TTAJ)

Ринкова капіталізація $ 493,84K$ 493,84K $ 493,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 493,84K$ 493,84K $ 493,84K Циркуляційне постачання 111,00M 111,00M 111,00M Загальна пропозиція 111 000 000,0 111 000 000,0 111 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TTAJ — $ 493,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TTAJ — 111,00M, зі загальною пропозицією 111000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 493,84K.