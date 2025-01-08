Сьогоднішня ціна Tsutsuji (TSU)

Поточна ціна Tsutsuji (TSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.85K USD. Ціна TSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tsutsuji:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71 USD

- зміна ціни Tsutsuji протягом дня — -6.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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