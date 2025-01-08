Ціна Tsutsuji (TSU)
Поточна ціна Tsutsuji (TSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.85K USD. Ціна TSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tsutsuji:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.71 USD
- зміна ціни Tsutsuji протягом дня — -6.91%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tsutsuji до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tsutsuji до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tsutsuji до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tsutsuji до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.91%
|30 днів
|$ 0
|-33.56%
|60 днів
|$ 0
|-52.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tsutsuji: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-6.91%
+0.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Tsutsuji (TSU), inspired by Kabosu’s oldest feline sister, Tsutsuji. As a tribute to the beloved canine that sparked the viral Doge meme, TSU aims to capture the playful and mischievous spirit of its feline counterpart. This project expands the meme-inspired cryptocurrency family, promoting a fun, community-driven approach to digital transactions. Unlike traditional cryptocurrencies, TSU focuses on creating a lighthearted and engaging environment for its holders, fostering a sense of camaraderie among those who appreciate both the humor and novelty of internet culture. Join the TSU community join the meow cabal.
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