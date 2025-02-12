Ціна Tsuki Inu (TKINU)
Поточна ціна Tsuki Inu (TKINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TKINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tsuki Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.77 USD
- зміна ціни Tsuki Inu протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tsuki Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tsuki Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tsuki Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tsuki Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.22%
|30 днів
|$ 0
|-22.73%
|60 днів
|$ 0
|-32.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tsuki Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.22%
-14.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Derived from the Japanese word for Moon (月), TSUKI INU ($TKINU) is a community driven cryptocurrency with a goal of empowering individuals to participate in spontaneous community value creation. $TKINU is a 100% decentralized peer-to-peer digital currency with 2% re-distribution of every transaction to all holders.
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