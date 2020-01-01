Токеноміка TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) Дізнайтеся ключову інформацію про TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) What is the project about? "Captain Tsubasa -RIVALS-" is a blockchain game based on "Captain Tsubasa", the pioneer of football mangas that has influenced soccer fans worldwide. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ What makes your project unique? The first blockchain game using the famous Japanese manga IP. "Captain Tsubasa" is a football manga created by Yoichi Takahashi, one of Japan's leading manga artists. It is considered the pioneer of football mangas which has left a great impact on both Japanese and overseas professional football players, fans and enthusiasts. The manga has sold more than 70 million copies in Japan and has been translated into more than 20 languages. The series' sequels include "Captain Tsubasa Rising Sun" (~2019) in Shueisha's "Grand Jump" and "Captain Tsubasa Magazine" (2020-), an extra edition of "Grand Jump". History of your project. The game launched on Jan. 12th, 2023. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/roadmap What’s next for your project? Arena is the third content the game users heavily consume and acquire the token, TSUGT. What can your token be used for? many in-game consumptions: character level-up, recovery, skillup, and mint. buying game items etc.

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Токеноміка та аналіз ціни TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 53,30M $ 53,30M $ 53,30M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 845,14K $ 845,14K $ 845,14K Історичний максимум: $ 0,264946 $ 0,264946 $ 0,264946 Історичний мінімум: $ 0,01377646 $ 0,01377646 $ 0,01377646 Поточна ціна: $ 0,01585634 $ 0,01585634 $ 0,01585634 Дізнайтеся більше про ціну TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT)

Токеноміка TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TSUBASAUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TSUBASAUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TSUBASAUT, досліджуйте ціну токена TSUBASAUT в реальному часі!

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