Ціна TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT)
Поточна ціна TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) сьогодні становить 0.02990975 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TSUBASAUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TSUBASA Utilitiy Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49 USD
- зміна ціни TSUBASA Utilitiy Token протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TSUBASA Utilitiy Token до USD становила $ -0.00012950270654634.
За останні 30 днів зміна ціни TSUBASA Utilitiy Token до USD становила $ -0.0081895647.
За останні 60 днів зміна ціни TSUBASA Utilitiy Token до USD становила $ -0.0149580185.
За останні 90 днів зміна ціни TSUBASA Utilitiy Token до USD становила $ -0.00792802109359207.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00012950270654634
|-0.43%
|30 днів
|$ -0.0081895647
|-27.38%
|60 днів
|$ -0.0149580185
|-50.01%
|90 днів
|$ -0.00792802109359207
|-20.95%
Останній аналіз цін TSUBASA Utilitiy Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.43%
+3.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? "Captain Tsubasa -RIVALS-" is a blockchain game based on "Captain Tsubasa", the pioneer of football mangas that has influenced soccer fans worldwide. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ What makes your project unique? The first blockchain game using the famous Japanese manga IP. "Captain Tsubasa" is a football manga created by Yoichi Takahashi, one of Japan's leading manga artists. It is considered the pioneer of football mangas which has left a great impact on both Japanese and overseas professional football players, fans and enthusiasts. The manga has sold more than 70 million copies in Japan and has been translated into more than 20 languages. The series' sequels include "Captain Tsubasa Rising Sun" (~2019) in Shueisha's "Grand Jump" and "Captain Tsubasa Magazine" (2020-), an extra edition of "Grand Jump". History of your project. The game launched on Jan. 12th, 2023. https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/roadmap What’s next for your project? Arena is the third content the game users heavily consume and acquire the token, TSUGT. What can your token be used for? - many in-game consumptions: character level-up, recovery, skillup, and mint. buying game items etc. - users can get token as Rivals mode reward
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