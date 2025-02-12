Сьогоднішня ціна TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT)

Поточна ціна TSUBASA Utilitiy Token (TSUBASAUT) сьогодні становить 0.02990975 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TSUBASAUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TSUBASA Utilitiy Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49 USD

- зміна ціни TSUBASA Utilitiy Token протягом дня — -0.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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