Сьогоднішня ціна TSUBA (TSUBA)

Поточна ціна TSUBA (TSUBA) сьогодні становить 0.00259044 USD з ринковою капіталізацією $ 2.59M USD. Ціна TSUBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TSUBA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.42K USD

- зміна ціни TSUBA протягом дня — -7.69%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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