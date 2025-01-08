Ціна TSUBA (TSUBA)
Поточна ціна TSUBA (TSUBA) сьогодні становить 0.00259044 USD з ринковою капіталізацією $ 2.59M USD. Ціна TSUBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TSUBA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.42K USD
- зміна ціни TSUBA протягом дня — -7.69%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TSUBA до USD становила $ -0.000215988405430208.
За останні 30 днів зміна ціни TSUBA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TSUBA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TSUBA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000215988405430208
|-7.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TSUBA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.29%
-7.69%
+5.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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