Сьогоднішня ціна TSMC xStock

Поточна ціна TSMC xStock (TSMX) сьогодні становить $ 422,24, зі зміною 0,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TSMX до USD становить $ 422,24 за TSMX.

TSMC xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 660 021, з циркуляційною пропозицією у 6,32K TSMX. Протягом останніх 24 годин TSMX торгувався між $ 418,12 (мінімум) та $ 764,67 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 889,76, тоді як історичний мінімум — $ 343,53.

У короткостроковій динаміці TSMX змінився на +0,50% за останню годину та на +2,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,96K.

Ринкова інформація щодо TSMC xStock (TSMX)

Ринкова капіталізація $ 2,66M$ 2,66M $ 2,66M Обсяг (за 24 год) $ 6,96K$ 6,96K $ 6,96K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98,58M$ 98,58M $ 98,58M Циркуляційне постачання 6,32K 6,32K 6,32K Загальна пропозиція 233 460,8927633589 233 460,8927633589 233 460,8927633589

Поточна ринкова капіталізація TSMC xStock — $ 2,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,96K. Циркуляційна пропозиція TSMX — 6,32K, зі загальною пропозицією 233460.8927633589. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,58M.