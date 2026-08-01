Сьогоднішня ціна TSHOT Token

Поточна ціна TSHOT Token (TSHOT) сьогодні становить $ 0,232402, зі зміною 2,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TSHOT до USD становить $ 0,232402 за TSHOT.

TSHOT Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 249,35, з циркуляційною пропозицією у 117,88K TSHOT. Протягом останніх 24 годин TSHOT торгувався між $ 0,220606 (мінімум) та $ 0,229462 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,46, тоді як історичний мінімум — $ 0,096513.

У короткостроковій динаміці TSHOT змінився на +1,82% за останню годину та на +2,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 104,31.

Ринкова інформація щодо TSHOT Token (TSHOT)

Ринкова капіталізація $ 12,25K$ 12,25K $ 12,25K Обсяг (за 24 год) $ 104,31$ 104,31 $ 104,31 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,00K$ 19,00K $ 19,00K Циркуляційне постачання 117,88K 117,88K 117,88K Загальна пропозиція 81 720,45982318053 81 720,45982318053 81 720,45982318053

Поточна ринкова капіталізація TSHOT Token — $ 12,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 104,31. Циркуляційна пропозиція TSHOT — 117,88K, зі загальною пропозицією 81720.45982318053. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,00K.