Ціна TryHards (TRY)
Поточна ціна TryHards (TRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.54K USD. Ціна TRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TryHards:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.27 USD
- зміна ціни TryHards протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 168.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TryHards до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TryHards до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TryHards до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TryHards до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+199.55%
|60 днів
|$ 0
|-98.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TryHards: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+477.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TryHards is an NFT shooting metaverse driven by the community - for the community. Gamers can collect and train their Fanatics (Champions) and weapons in order to make tactical decisions while they battle for honor in the arena on Planet X. Combining the best of DeFi and NFTs to create a truly unique and everlasting shooting metaverse. As early adopters of the play-to-earn genre, TryHards can be seen as a platform where gamers can find and interact with like-minded pioneers.
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