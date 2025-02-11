Ціна TRYC (TRYC)
Поточна ціна TRYC (TRYC) сьогодні становить 0.02801022 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRYC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TRYC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.23 USD
- зміна ціни TRYC протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TRYC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TRYC до USD становила $ -0.0002286698.
За останні 60 днів зміна ціни TRYC до USD становила $ -0.0005514792.
За останні 90 днів зміна ціни TRYC до USD становила $ -0.001085682357823035.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.11%
|30 днів
|$ -0.0002286698
|-0.81%
|60 днів
|$ -0.0005514792
|-1.96%
|90 днів
|$ -0.001085682357823035
|-3.73%
Останній аналіз цін TRYC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
-0.11%
+0.85%
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