Інформація щодо ціни TruthAiSwarm (TRUTHAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000679 $ 0,0000679 $ 0,0000679 Мін. за 24 год $ 0,00007122 $ 0,00007122 $ 0,00007122 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000679$ 0,0000679 $ 0,0000679 Макс. за 24 год $ 0,00007122$ 0,00007122 $ 0,00007122 Рекордний максимум $ 0,0001489$ 0,0001489 $ 0,0001489 Найнижча ціна $ 0,0000401$ 0,0000401 $ 0,0000401 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +3,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +17,46%

Актуальна ціна TruthAiSwarm (TRUTHAI) становить $0,00007062. За останні 24 години TRUTHAI торгувався між мінімумом у $ 0,0000679 і максимумом у $ 0,00007122, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRUTHAI становить $ 0,0001489, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000401.

Що стосується короткострокових результатів, то TRUTHAI змінився на -- за останню годину, +3,49% за 24 години та на +17,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Ринкова капіталізація $ 69,16K$ 69,16K $ 69,16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69,16K$ 69,16K $ 69,16K Циркуляційне постачання 979,30M 979,30M 979,30M Загальна пропозиція 979 297 914,712274 979 297 914,712274 979 297 914,712274

Поточна ринкова капіталізація TruthAiSwarm — $ 69,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRUTHAI — 979,30M, зі загальною пропозицією 979297914.712274. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,16K.