Ціна Truth Inu ($TRUTH)
Поточна ціна Truth Inu ($TRUTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $TRUTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Truth Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17 USD
- зміна ціни Truth Inu протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Truth Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Truth Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Truth Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Truth Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.50%
|30 днів
|$ 0
|-40.05%
|60 днів
|$ 0
|-60.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Truth Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+0.50%
-15.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Truth Inu builds a lasting community where sharing the $TRUTH is a lifestyle. We inspire a culture of transparency, security and integrity.
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