Ціна Truth (TRUU)
Поточна ціна Truth (TRUU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRUU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Truth:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Truth протягом дня — +1.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Truth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Truth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Truth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Truth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.34%
|30 днів
|$ 0
|+2.09%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Truth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+1.34%
-1.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TRUU underpins a large-scale decentralized network dedicated to providing fair and transparent outcomes for prediction markets. Designed to be compliant with US and CFTC regulations, $TRUU ensures that even the largest global media brands can confidently participate, knowing they meet stringent compliance standards both in the US and internationally. By aligning incentives across thousands of independent node operators, $TRUU creates a trusted infrastructure that ensures accuracy, reduces bias, and fosters sustainable growth. Serving as both an economic driver and a governance tool, $TRUU empowers its holders to influence the platform’s future, offering a compliant, scalable solution for transparent prediction outcomes in a rapidly evolving digital economy.
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