Ціна TrustPad (TPAD)
Поточна ціна TrustPad (TPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 277.21K USD. Ціна TPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrustPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.12 USD
- зміна ціни TrustPad протягом дня — +0.44%
- циркуляційна пропозиція – 305.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrustPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrustPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TrustPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TrustPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.44%
|30 днів
|$ 0
|-0.37%
|60 днів
|$ 0
|-6.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrustPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.01%
+0.44%
+8.07%
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