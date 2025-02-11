Сьогоднішня ціна TrustNFT (TRUSTNFT)

Поточна ціна TrustNFT (TRUSTNFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRUSTNFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrustNFT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.32 USD

- зміна ціни TrustNFT протягом дня — +6.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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