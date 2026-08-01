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Поточна ціна TrustFi Network сьогодні становить 0,00222441 USD. Ринкова капіталізація TFI становить 222 437 USD. Відстежуйте оновлення цін TFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна TrustFi Network сьогодні становить 0,00222441 USD. Ринкова капіталізація TFI становить 222 437 USD. Відстежуйте оновлення цін TFI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TFI

Інформація про ціну TFI

Що таке TFI

Офіційний вебсайт TFI

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Ціна TrustFi Network (TFI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TFI до USD:

$0,0022232
$0,0022232$0,0022232
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни TrustFi Network (TFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:57:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна TrustFi Network

Поточна ціна TrustFi Network (TFI) сьогодні становить $ 0,00222441, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TFI до USD становить $ 0,00222441 за TFI.

TrustFi Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 222 437, з циркуляційною пропозицією у 49,88M TFI. Протягом останніх 24 годин TFI торгувався між $ 0,00219206 (мінімум) та $ 0,00222633 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,523648, тоді як історичний мінімум — $ 0,00208477.

У короткостроковій динаміці TFI змінився на +0,06% за останню годину та на +2,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 71,47.

Ринкова інформація щодо TrustFi Network (TFI)

$ 222,44K
$ 222,44K$ 222,44K

$ 71,47
$ 71,47$ 71,47

$ 222,44K
$ 222,44K$ 222,44K

49,88M
49,88M 49,88M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TrustFi Network — $ 222,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 71,47. Циркуляційна пропозиція TFI — 49,88M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 222,44K.

Історія ціни TrustFi Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00219206
$ 0,00219206$ 0,00219206
Мін. за 24 год
$ 0,00222633
$ 0,00222633$ 0,00222633
Макс. за 24 год

$ 0,00219206
$ 0,00219206$ 0,00219206

$ 0,00222633
$ 0,00222633$ 0,00222633

$ 0,523648
$ 0,523648$ 0,523648

$ 0,00208477
$ 0,00208477$ 0,00208477

+0,06%

+1,33%

+2,60%

+2,60%

Історія ціни TrustFi Network (TFI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrustFi Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrustFi Network до USD становила $ +0,0000215987.
За останні 60 днів зміна ціни TrustFi Network до USD становила $ -0,0001502497.
За останні 90 днів зміна ціни TrustFi Network до USD становила $ -0,0000004126357849793.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,33%
30 днів$ +0,0000215987+0,97%
60 днів$ -0,0001502497-6,75%
90 днів$ -0,0000004126357849793-0,00%

Прогноз ціни TrustFi Network

Прогноз ціни TrustFi Network (TFI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TFI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни TrustFi Network (TFI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна TrustFi Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне TrustFi Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TFI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни TrustFi Network.

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Ресурс TrustFi Network (TFI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemLaunchpad

Про TrustFi Network

Яка зараз ціна TrustFi Network?

TrustFi Network торгують за ₴0.0980427926758305600000, зміна ціни за останні 24 години становить 1.32%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH TrustFi Network становить ₴23.08023804025036800000, тоді як ATL — ₴0.0918880390246363200000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка TFI сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴9804102.96412699200000, що розміщує актив на #5605 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі TrustFi Network?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до TFI.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 49879400.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить TrustFi Network?

TrustFi Network належить до класифікації BNB Chain Ecosystem,Launchpad, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію TFI?

Робота в мережі -- дозволяє TFI використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про TrustFi Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:57:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TrustFi Network (TFI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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