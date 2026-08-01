Сьогоднішня ціна TrustFi Network

Поточна ціна TrustFi Network (TFI) сьогодні становить $ 0,00222441, зі зміною 1,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TFI до USD становить $ 0,00222441 за TFI.

TrustFi Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 222 437, з циркуляційною пропозицією у 49,88M TFI. Протягом останніх 24 годин TFI торгувався між $ 0,00219206 (мінімум) та $ 0,00222633 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,523648, тоді як історичний мінімум — $ 0,00208477.

У короткостроковій динаміці TFI змінився на +0,06% за останню годину та на +2,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 71,47.

Ринкова інформація щодо TrustFi Network (TFI)

Ринкова капіталізація $ 222,44K$ 222,44K $ 222,44K Обсяг (за 24 год) $ 71,47$ 71,47 $ 71,47 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 222,44K$ 222,44K $ 222,44K Циркуляційне постачання 49,88M 49,88M 49,88M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TrustFi Network — $ 222,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 71,47. Циркуляційна пропозиція TFI — 49,88M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 222,44K.