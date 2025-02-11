Сьогоднішня ціна Trust Trading Group (TTG)

Поточна ціна Trust Trading Group (TTG) сьогодні становить 0.01078428 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TTG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Trust Trading Group:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.74K USD

- зміна ціни Trust Trading Group протягом дня — -9.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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