Скільки коштує trust me bro зараз?

trust me bro зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни 0.43% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься TRUST ME BRO сьогодні?

TRUST ME BRO продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі BNB Chain Ecosystem,Meme.

Наскільки популярний trust me bro сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають TRUST ME BRO.

Що відрізняє trust me bro від інших криптоактивів?

Як частина категорії BNB Chain Ecosystem,Meme та створений на мережі --, TRUST ME BRO пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки TRUST ME BRO існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна trust me bro за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.