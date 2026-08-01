Сьогоднішня ціна TRUST AI

Поточна ціна TRUST AI (TRT) сьогодні становить $ 0,00821934, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRT до USD становить $ 0,00821934 за TRT.

TRUST AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31.233, з циркуляційною пропозицією у 3,80M TRT. Протягом останніх 24 годин TRT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 11,0, тоді як історичний мінімум — $ 0,00549519.

У короткостроковій динаміці TRT змінився на -- за останню годину та на %0,00 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 74,05.

Ринкова інформація щодо TRUST AI (TRT)

Ринкова капіталізація $ 31,23K$ 31,23K $ 31,23K Обсяг (за 24 год) $ 74,05$ 74,05 $ 74,05 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 172,61K$ 172,61K $ 172,61K Циркуляційне постачання 3,80M 3,80M 3,80M Загальна пропозиція 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація TRUST AI — $ 31,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,05. Циркуляційна пропозиція TRT — 3,80M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 172,61K.