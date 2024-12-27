Ціна TrumpsFight (TRUMPSFIGHT)
Поточна ціна TrumpsFight (TRUMPSFIGHT) сьогодні становить 0.00614278 USD з ринковою капіталізацією $ 288.71K USD. Ціна TRUMPSFIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TrumpsFight:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.37K USD
- зміна ціни TrumpsFight протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 47.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TrumpsFight до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TrumpsFight до USD становила $ -0.0041561846.
За останні 60 днів зміна ціни TrumpsFight до USD становила $ -0.0035016511.
За останні 90 днів зміна ціни TrumpsFight до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0041561846
|-67.65%
|60 днів
|$ -0.0035016511
|-57.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TrumpsFight: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TrumpsFight is not just a cryptocurrency; it's a movement for patriots worldwide. Crafted by supporters of President Trump, our coin embodies the spirit of loyalty, resilience, and unity among those who share our values. TrumpsFight Coin: Uniting Patriots in the Digital Economy TrumpsFight is not just a cryptocurrency; it's a movement for patriots worldwide. Crafted by supporters of President Trump, our coin embodies the spirit of loyalty, resilience, and unity among those who share our values. Here's what we stand for: A Fair and Ethical Movement: TrumpsFight is designed to be a beacon of fairness in the crypto world, offering a transparent and equitable opportunity for both seasoned and new supporters to engage with a coin that stands for something greater. Join us in TrumpsFight, where your support strengthens the values and causes you believe in. Together, we can showcase the strength of unity within the MAGA community and beyond, leveraging the power of cryptocurrency to make a real-world impact.
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