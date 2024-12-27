Сьогоднішня ціна TrumpsFight (TRUMPSFIGHT)

Поточна ціна TrumpsFight (TRUMPSFIGHT) сьогодні становить 0.00614278 USD з ринковою капіталізацією $ 288.71K USD. Ціна TRUMPSFIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TrumpsFight:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.37K USD

- зміна ціни TrumpsFight протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 47.00M USD

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